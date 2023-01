MŚ 2023 w piłce ręcznej. Polska - Arabia Saudyjska NA ŻYWO. Wynik meczu, online, relacja 16.01.2023 r. Gdzie oglądać transmisję TV i stream?

Polska - Arabia Saudyjska, MŚ 2023, 16.01.2023 [gdzie oglądać, transmisja, stream, online, na żywo, wynik meczu]

Polska - Arabia Saudyjska, MŚ 2023, 16.01.2023: Biało-czerwoni muszą wygrać ten mecz

Teoretycznie ten mecz powinien być najłatwiejszy dla drużyny prowadzonej przez trenera Patryka Rombla. Jednak nie liczy się to, co na papierze, ale rolę faworyta trzeba potwierdzić na parkiecie. Biało-czerwoni muszą wygrać to spotkanie, aby awansować do drugiej fazy mistrzostw świata, bo odpadnięcie po pierwszej fazie - turnieju u siebie - byłoby kompromitacją.