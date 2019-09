MŚ w koszykówce: Polacy wygrywają i są pierwsi w grupie

Zacięty mecz Polski z Chorwacją

Poniedziałkowy mecz Polski z Chorwacją w Ergo Arenie mógł się kibicom podobać. Eliminacyjne spotkanie do mistrzostw świata 2019 było niezwykle wyrównane i do końca trzymało w napięciu. I to nawet mimo wypracowanej przez naszych 8-punktowej przewagi w końcówce. Ostatecznie Polacy ...