Msza święta online. Zakończenie rekolekcji klasztornych Ojców Dominikanów w Gdańsku. Zobaczcie u nas transmisję z tego nabożeństwa!

MSZA ŚWIĘTA ONLINE u gdańskich Dominikanów

Fragment kazania rekolekcjonisty Bertolda Dąbkowskiego OCD:

"Człowiek nie może być sam dla siebie autorytetem. Jeśli ktoś się tylko sam na siebie powołuje, jeżeli nie bada tego, w czym chce jakiś osąd umieścić, nie bada rzeczywistości, którą dotyka swoim myśleniem, musi wejść w błąd. Nie chodzi tutaj o dawanie każdemu człowiekowi jednakowego miejsca w tym wszystkim. Chodzi o uczciwość badania. Wiadomo jest rzeczą, że to, co można usłyszeć od innych ludzi jest obarczone ich opinią. Dlatego trzeba szukać źródła. Tym szczególnym źródłem jest Maryja. (...)

Jest to także skierowanie swojego serca do jej wewnętrznej więzi, jaka istnieje w dalszym ciągu z Maryją. A może dzisiaj jest możliwa głębsza niż w tamtych czasach. Gdyż ona jest już cała w chwale.(...)

Trzeba przychodzić do Maryi i szukać w niej źródła naszych postaw co do innych ludzi, co do zdarzeń, jakie nam towarzyszą czy tez takiego kryzysu, jakim jest dzisiejsza epidemia. W jakiś sposób ona by się odniosła, gdyby była na naszym miejscu. I szukać tego w niej można tylko poprzez poznawanie jej serca. Tekstów Pisma Świętego, w których Maryja coś mówi, mamy 7. Ale kiedy milczy pod krzyżem, w jakimś sensie, mówi najwięcej. To, że Ewangelista nie zapisał w jej postawie rozważania, że nie zapisał żadnych słów, głośnych jęków. Choć to wszystko byłoby zrozumiałe, zwyczajne, jest znakiem, że ona przeżywa śmierć swojego syna z jakaś szczególną postawą pokoju wewnętrznego. Towarzyszy temu boleść, ale jest i pokój. "