Msze św. w czasie kwarantanny. Może modlić się tylko 5 wiernych. Tak wyglądała niedziela, 29.03.2020 r. w Gdańsku [ZDJĘCIA]

Parki w Gdańsku zamknięte dla mieszkańców

Chociaż pogoda zachęca do spacerów, racząc nas wiosennym ciepłem, to jedne z większych turystycznych atrakcji Gdańska pozostają zamknięte dla mieszkańców. Wszystko z powodu epidemii koronawirusa - warto zostać w domu, a jeśli już spacerować to tam, gdzie nie ma skupisk ludzi.