Muzyka z filmu "Chłopi" powalczy o Oscara! Poinformował o tym L.U.C. - jej twórca

- Z okazji światowej premiery ścieżki dźwiękowej do filmu Chłopi oficjalnie potwierdzam, że twórcy filmu zdecydowali, że także muzyka powalczy o Oskara! Jesteśmy w Los Angeles i właśnie zgłaszamy soundtrack do "Best Original Score". To jeden z ważniejszych momentów mojego życia — napisał na swoim Facebooku artysta.