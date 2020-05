Mystic Festival 2021: 12 nowych zespołów w składzie najbliższej edycji. Festiwal odbędzie się 02-04.06.2021 r. w Gdańsku. Zagra m.in. Vader

Trójmiejscy artyści murem za Kazikiem!

Co prawda ten bojkot został zorganizowany, ale Kazik jakoś specjalnie się do niego nie podłączył. Mamy do czynienia z biznesem, który jest plastyczny. I w tym przypadku całkowitym wygranym jest właśnie Kazik – mówi lider zespołu Apteka.