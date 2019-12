Myszołów potrącony na Trasie Sucharskiego w Gdańsku. Uratowali go policjanci z drogówki [ZDJĘCIA]

- Funkcjonariusze od razu poinformowali o nietypowej interwencji oficera dyżurnego i przetransportowali razem z pracownikiem miasta, zwierzę do lecznicy weterynaryjnej. W rozmowie z lekarzem funkcjonariusze ustalili, że uratowany przez nich ptak to myszołów z rodziny jastrzębiowatych objęty ścisła ochroną gatunkową. Zwierzę było w ciężkim stanie, oszołomione, nie było w stanie poderwać się do lotu - informuje Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku.

Decyzją lekarza ptak został przetransportowany do Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja w Pomieczynie.