Na al. Grunwaldzkiej między Zaspą a Przymorzem powstanie nowa droga rowerowa

Nowa droga rowerowa na al. Grunwaldzkiej powstanie po jej wschodniej stronie na liczącym 2 km odcinku od ul. Kołobrzeskiej do ul. Braci Lewoniewskich. Gotowa ma być do końca lipca przyszłego roku.

Droga rowerowa zostanie dostosowana do istniejących chodników, które zostaną przebudowane i zjazdów. W zakresie inwestycji znalazła się także budowa sieci wodociągowych. Zadanie będzie realizowane w ramach programu pn.: „Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitarnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska” posiadającego dofinansowanie ze środków UE” - informuje Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

W ramach wspomnianego programu obecnie realizowane są też także dwie inne inwestycje rowerowe. Do końca roku oddana zostanie powstająca infrastruktura dla cyklistów po wschodniej stronie al. Legionów we Wrzeszczu. W listopadzie z kolei podpisano umowę na realizację trasy rowerowej wzdłuż ul. Potokowej, od PKM Brętowo do ul. Słowackiego. Wykonawcą tego zadania jest firma WPRD Gravel. Prace potrwają do sierpnia 2020 r., a ich koszt wyniesie prawie 4,5 miliona złotych.