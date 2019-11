Na Chełmie fałszywy policjant zaczepiał dzieci i ukradł chłopcu rower

Sprawca podpalenia bezdomnego w Gdańsku trafił do aresztu

Gdańscy policjanci zatrzymali 37-latka, który latem podpalił 44-letniego bezdomnego śpiącego w kontenerze budowlanym w dzielnicy Piecki-Migowo. Pokrzywdzony przeżył, choć trafił do szpitala. Na wniosek prokuratury sprawca trafił do aresztu. Grozi mu do 7,5 roku więzienia.