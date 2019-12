Na dworcu PKP Gdańsk Główny działają już windy i schody ruchome prowadzące na wyremontowane perony 1 i 2 [zdjęcia]

Niestety, we wtorek 30.12.2019 r. nie działały schody prowadzące na peron nr 1. Czy to poważna usterka i jak długo potrwa jej usuwanie? Spytaliśmy rzecznika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Czekamy na odpowiedź.

Przejście dworzec - miasto jest obecnie remontowane. Wymieniane są posadzka, okładziny ścian i sufitu. Zamontowane zostanie energooszczędne oświetlenie. Roboty planowane są do końca stycznia 2020 r.

- Na stacji Gdańsk Główny podróżni korzystają już ze zmodernizowanych peronów nr 1 i 2. Do dyspozycji są odnowione wiaty i nowe ławki. Zamontowano nowe oświetlenie w postaci stylizowanych na historyczne lamp - mówi Przemysła Zieliński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Są nowe gabloty informacyjne oraz czytelne oznakowanie, gwarantujące podróżnym dobrą orientację na stacji. Nowe perony są wyższe, co ułatwia pasażerom wsiadanie do pociągów.