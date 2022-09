Na dworze coraz chłodniej, za to w komunikacji miejskiej w Gdańsku wrze. Na horyzoncie strajk. BP Tour złoży zawiadomienie do prokuratury?

Taki wniosek na ręce prezesa GAiT Marcieja Lisickiego złożyli 12 września 2022 roku przedstawiciele związków zawodowych. Pod pismem podpisali się zarówno Marian Menczykowski, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w Gdańsku oraz Tadeusz Kornowski, przewodniczący KZ NSZZ „S” Gdańskie Autobusy i Tramwaje sp. z o.o.

Co to oznacza w praktyce?

- Jedno widzę rozwiązanie, albo podwyżka, albo strajk - mówi nam Łukasz, kierowca GAiT. - Czas na dogadywanie się już minął. Nadgodziny, za które nie dostajemy czasami pieniędzy, a jak dostajemy to nieproporcjonalnie do tego, co przepracowaliśmy. Problemy z wolnym, bo choć spółka twierdzi, że nie ma braków kadrowych, to te są i to bardzo zauważalne. Albo godna płaca, albo brak pracy.