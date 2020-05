Na elektronicznych ekranach drogowych w rzeczywistości nie ma wzmianki o „ostrym cieniu mgły”. Niektórzy dali się nabrać na fotomontaż

Na ekranach drogowych w Gdańsku nie widnieje „ostry cień mgły”. To żart, ale niektórzy dali się nabrać

W ostatnim czasie na popularności zyskują posty facebookowego fanpage'a o nazwie „Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku”. To strona nieoficjalna, niezwiązana z instytucjami miejskimi, udostępniająca treści satyryczne. Bardzo popularna była grafika nawiązująca do występu prezydenta Andrzeja Dudy w ramach charytatywnego wyzwania #hot16challenge2, w którym to mowa o walce z ostrym cieniem mgły.