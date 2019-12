Na gdańskich Siedlcach powstanie osiedle Młyny Gdańskie. Nowa inwestycja w rejonie ul. Malczewskiego i Sołeckiej [wizualizacje]

Osiedle umiejscowione jest przy ulicy Malczewskiego w dzielnicy gdańskiej Siedlce. Osiedle Młyny Gdańskie będą tworzyć 3- i 4 - piętrowe budynki, w których znajdzie się 166 mieszkań od 25 do 122 m2.

Dużą rolę dla twórców tej kameralnej inwestycji odgrywał historyczny kontekst miejsca. Inspiracją dla projektantów z B1 Architekci była oryginalna zabudowa, widoczna do dziś w sąsiedztwie. Jej charakterystyczny element to szachulcowe ściany zewnętrzne wypełnione czerwoną cegłą układaną w różnych wątkach. Konstrukcja ścian, poprzez układy drewnianych belek rysowała wyraźne linie stropów.

Zagospodarowanie terenu osiedla nawiązuje do tutejszych dawnych młynów, Potoku Siedleckiego, wiśniowych sadów i ogrodów. Architekci zaplanowali obszerny dziedziniec w postaci patio z podestami, zielenią oraz przemyślaną małą architekturą. W nawiązaniu do historii i klimatu miejsca powstanie też ruchome koło młyńskie o średnicy ok. 2,5 metra wraz z założeniem wodnym.