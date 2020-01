Na gdańskiej Oruni będzie bezpieczniej. Bezkolizyjne przejścia przez tory coraz bliżej

Nowe tunele i przejazdy mają zastąpić istniejące kolizyjne przejazdy w poziomie torów. Zamiast nich mieszkańcy mają zyskać trzy bezpieczne przejścia podziemne pod torami wraz z dojściem do przystanków SKM i PKP.

- Bezkolizyjne przejścia na Oruni są konieczne, by zapewnić bezpieczeństwo gdańszczankom i gdańszczanom. Od lat zabiegamy o ich powstanie, by możliwe było komfortowe poruszanie się po dzielnicy. O tym jak są potrzebne rozmawiałam z radnymi dzielnicy na grudniowym spotkaniu. Teraz mogę powiedzieć rozpoczynamy prace, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłasza przetarg na zaprojektowanie trzech przejść przez tory, na które wszyscy czekamy – mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz .

- Dokumentacja projektowa dotyczyć będzie budowy trzech tuneli z przejściami dla pieszych oraz jednego bezkolizyjnego przejazdu dla samochodów. Pierwszy tunel dla pieszych powstanie w ciągu ul. Sandomierskiej. Budowę drugiego tunelu przewidziano w ciągu ul. Dworcowej i ul. Smętnej. Będzie on w przyszłości stanowił dojście na przystanek PKP Gdańsk – Orunia. Z kolei do stacji PKP Gdańsk – Lipce prowadziło będzie podziemne przejście dla pieszych w ciągu ul. Niegowskiej. Ponadto opracowanie ma ująć budowę bezkolizyjnego przejazdu dla aut pomiędzy ulicami Dworcowa/Smętna, a Niegowską. Ponadto projektant ma uwzględnić montaż monitoringu i elementów małej architektury - precyzuje Olimpia Schneider z biura prasowego gdańskiego magistratu .

- Bardzo się cieszymy jako Radni Dzielnicy, że główny wniosek po grudniowym spotkaniu z Panią Prezydent udało się ogłosić Pani Prezydent już w styczniu tego roku, za co bardzo dziękujemy. Pozyskanie dokumentacji na budowę drugiego bezkolizyjnego przejazdu na głównej linii nr 9, jest niezbędne aby nie powstało wąskie gardło transportowe oraz aby dzielnica mogła się zacząć dynamicznie rozwijać. Jeśli chodzi o przejścia dla pieszych są one niezbędne po wybudowaniu bezkolizyjnych przejazdów drogowych - mówi nam Agnieszka Bartków, Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Orunia-św.Wojciech-Lipce. Jak zapewnia nas Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu Miasta, wszystkie inwestycje będą powstawać w odpowiedniej kolejności. Etap projektowania to pierwszy ważny krok aby Miasto mogło rozpocząć drugi ważny etap jakim będzie pozyskanie środków finansowych na realizację tych niezbędnych inwestycji. Wierzymy, że etap projektowania tych zadań oraz zdobycie środków finansowych przez Miasto, przebiegnie sprawnie i jeszcze przed końcem 2023 roku wbita zostanie pierwsza łopata pod ich budowę.