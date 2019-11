Na gdańskim Przymorzu powstają skwery sąsiedzkie. To realizacja projektu "Zielone Przymorze Małe" [ZDJĘCIA]

Przymorze Małe to dzielnica, w której brakuje terenów zielonych. Obecnie jedyny dostępny dla mieszkańców obszar rekreacyjny to park przy Potoku Oliwskim na granicy z Żabianką. Dzięki inwestycji zyskają oni dodatkowe miejsca na spacery i wypoczynek. Będą to skwery sąsiedzkie wyposażone w ławki, latarnie, stoły do gry w szachy.

Skwery powstaną przy ul. Piastowskiej, skrzyżowaniu ul. Zgody II i ul. Gen. Bora Komorowskiego oraz skrzyżowaniu ul. Beniowskiego i ul. Słowiańskiej.

Obecnie wykonywane są już pierwsze prace polegające na prace korytowaniu pod budowę alejek oraz przy układaniu krawężników. Podłączono instalację pod LEDowe oświetlenie skwerów.