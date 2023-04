Na ich ciepłe uśmiechy zawsze można liczyć. Podprowadzające z Gdańska w wietrze i chłodzie na pierwszych zawodach żużlowych

Podprowadzające w Gdańsku rozpoczęły sezon 2023

Podpowiadają zaaferowanym w meczu żużlowcom, na jakich polach startowych powinni się stawić przed biegiem. Przypominają o tym także kibicom, którzy skrzętnie notują punktowe dorobki w programach meczowych. Podprowadzające zadają blasku zawodom żużlowym od lat. Podczas pierwszych imprez sportowych w sezonie 2023 w Gdańsku mogliśmy podziwiać je w pracy.

ZOBACZ TAKŻE:

Polacy w Gdańsku awansowali do finału drużynowych mistrzostw Europy na żużlu

Trzeba przyznać, że początek sportowej rywalizacji w kwietniu to wyzwanie dla lekko ubranych podprowadzających. Chłód i porywy przeszywającego wiatru dawały się we znaki cieplej ubranym kibicom, a co dopiero tym, którzy już chcieliby się nosić lekko, wiosennie. Wyposażone w termosy z ciepłą herbatą podprowadzające dzielnie prezentowały się w pierwszych zawodach żużlowych na stadionie przy ul. Zawodników w Gdańsku.