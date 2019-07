Na Jarmark lepiej przyjechać komunikacją miejską. Niełatwo będzie o miejsca parkingowe. Gdzie zaparkować na Jarmarku św. Dominika?

zobacz galerię (2 zdjęcia) 26.03.2019 gdansk strefa platnego parkowania w centrum gdanska . znki - oznaowanie strefy fot. przemek swiderski / polska press / dziennik baltycki Przemyslaw Swiderski zobacz galerię (2 zdjęcia)

W sobotę, 27 lipca, startuje Jarmark św. Dominika. Dla piechurów i osób korzystających z komunikacji miejskiej z pewnością, jak co roku, będzie on bardzo miłym doświadczeniem. Tego samego zdania mogą nie być jednak kierowcy. Wjazd na wiele ulic objętych terenem wydarzenia do końca trwania imprezy będzie niemożliwy. Niełatwo będzie też o miejsca parkingowe.