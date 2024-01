Na Kaszubach odpoczniesz jak w Egipcie, albo w Śródziemiu. Są piramidy, domki hobbitów i chatki na drzewach!

Wypoczynek na Kaszubach? Wybierz nietypowe noclegi!

Jeśli szukasz nietypowego noclegu na Kaszubach, to bez problemu znajdziesz kilka interesujących opcji. Będzi esię czym pochwalić po urlopie! Jeśli dla ciebie zbyt standardowy jest poranek z widokiem na morze, jezioro czy ścianę lasu, to rejon północnej Polski potrafi zaskoczyć swoimi propozycjami. Piramidy, jurty, domek na drzewie , nocleg u hobbitów, wiatrak...

Kaszuby i atrakcje na wakacje. Na co zwrócić uwagę?

Domek na drzewie - na Kaszubach znajdziesz ośrodki, które oferują m.in. noclegi w drewnianych domkach zamocowanych na drzewach. To niebanalna opcja dla osób lubiących kontakt z naturą i szukających oryginalnych wrażeń. Tych nie zabraknie, chociaż na specjalne wygody liczyć nie można. Do swojego łóżka też trzeba będzie się wdrapać o własnych siłach.*Apartament na wodzie - wiele miejscowości na Kaszubach położonych jest nad jeziorami, dlatego też można tam znaleźć apartamenty na wodzie. Takie noclegi to wspaniała opcja dla osób, które kochają wodne atrakcje i chcą spędzić czas w unikalnym otoczeniu.