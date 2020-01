Na Lawendowym Wzgórzu powstanie nowy oddział Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Otwarcie już 31 stycznia.

Otwarcie "Biblioteki Lawendowej" - nowej filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku - nastąpi 31 stycznia o godzinie 15.00.

Czytelnia i wypożyczalnia znajdować się będą w dwóch salach na 140-metrowej powierzchni. W pierwsza z nich będzie można w wygodnych fotelach oddać się lekturze przy kawie (filia będzie dysponowała ekspresem do kawy). Druga z sal, przeznaczona w szczególności dla młodzieży, posiadać będzie m.in. mobilny telewizor, magnetyczną tablicę, dostęp do gniazdek elektrycznych, wygodne pufy, a wszystko to w nowoczesnym

i komfortowym otoczeniu.

W księgozbiorze nowej biblioteki znajdować się będą książki dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Na otwarcie filii księgozbiór obejmować będzie blisko 7000 tytułów oraz prawie 700 audiobooków.

W Bibliotece Lawendowej będzie również dostępna usługa Legimi – bezpłatny dostęp do książek

w formie ebooków. Młodzież będzie mogła w bibliotece zaangażować się w tworzenie podcastów. Na potrzeby tworzenia podcastów został przygotowany odpowiedni sprzęt.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 9.00-19.00

Wtorek: 9.00-19.00

Środa: 9.00-15.00

Czwartek: 9.00-19.00

Piątek: 9.00-19.00

Sobota: 9.00-15.00

Niedziela: nieczynne