Na placu budowy w Gdańsku znaleziono niewybuch! Konieczna była interwencja saperów

Na budowie w Gdańsku Ujeścisku odnaleziono niewybuch

Do sytuacji doszło w poniedziałek, 15 maja. Wówczas, chwilę po godzinie 13:00 gdańska policja dostała zgłoszenie o tym, że na terenie prowadzonych prac budowlanych znaleziono bombę. Okazało się, że to niewybuch. Do zdarzenia doszło na Ujeścisku przy ulic komandora Tadeusza Bramińskiego.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Wnuk groził babci i ukradł jej biżuterię. Jak się okazało, na sumieniu ma jeszcze więcej... Zatrzymali go tczewscy policjanci

- Wczoraj tuż po godz. 13.00 policjanci odebrali zgłoszenie, że podczas prowadzonych prac budowlanych w rejonie ul. kmdr. Tadeusza Bramińskiego został znaleziony niewybuch. Policjanci zabezpieczyli to miejsce do czasu przyjazdu saperów - mówi asp. szt. Mariusz Chrzanowski, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku.

Sytuacja została szybko opanowana, a rzeczony niewybuch został zabezpieczony przez saperów. Następnie został wywieziony z miejsca, gdzie prowadzone były prace budowlane.