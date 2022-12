Na Politechnice Gdańskiej będzie działać jeden z najszybszych komputerów w Europie. Otwarcie kompleksu informatycznego w 2023 r.

Obiekt znajduje się na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej (na zboczu Góry Szubienicznej w Gdańsku Wrzeszczu, przy ul. Traugutta). Metraż budynku to ok. 13 tys. m kw., a jego kubatura to ponad 62 tys. m sześc. Znajdują się w nim m.in. biura z salą konferencyjną oraz przestrzenie do pracy dla naukowców, inżynierów i studentów. Pojawią się możliwości do prowadzenia zaawansowanych prac badawczych m.in. z zakresu medycyny, biotechnologii, fizyki, astronomii.