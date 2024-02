Na Pomorze wróciła śnieżna zima. Ale śnieg długo się nie utrzyma. Silny wiatr za to nie odpuści. Dziś będzie kilka stopni na plusie

Powrót zimy, ale tylko na chwilę

Od początku roku borykamy się na Wybrzeżu z bardzo zmienną pogodą. Jest pochmurnie, deszczowo a także wietrznie. We wtorek nadal sporo chmur. W nocy z poniedziałku na wtorek i we wtorek na Pomorzu opady deszczu okresami mogą być dość intensywne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dla całego wojewódzka pomorskiego w sprawie silnego wiatru z zachodu i północnego zachodu. Będzie on osiągał w porywach 65 km/h, a nad samym morzem 90 km/h. Dodatkowo mieszkańcy pomorskiego powinni również uważać na oblodzenia. Te występować będzie w kilkunastu powiatach pomorskiego m.in. w gdańskim, kościerskim, kartuskim czy tczewskim. Są jednak i dobre wiadomości - będzie tylko cieplej, wczesnym popołudniem w Gdańsku czy Gdyni temperatura będzie sięgać nawet 7 stopni Celsjusza.