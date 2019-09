Na Pomorzu chłodniej. IMGW ostrzega przed burzami [prognoza 7.06.2019]

Ostrzeżenie IMGW dla Gdańska

IMGW-PiB wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem dla Gdańska. Ostrzeżenie jest ważne od godz. 14:00 dnia 07.06.2019 do godz. 22:00 dnia 08.06.2019.

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm, lokalnie do 40 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Możliwy grad.

Jaka będzie pogoda w piątek?

W dzień na Pomorzu zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 30 mm. Temperatura maksymalna od 24°C do 26°C, nad samym morzem około 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni skręcający na północno-zachodni. W czasie burz w porywach do 75 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane, początkowo miejscami duże. Przelotne opady deszczu do północy zanikające. Temperatura minimalna od 13°C do 15°C. Wiatr słaby, zmienny.

Jaka będzie pogoda jutro?

W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 25 mm. Temperatura maksymalna od 25°C do 27°C, nad samym morzem od 20°C do 22°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz w porywach do 75 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna od 11°C do 13°C. Wiatr słaby, zmienny.