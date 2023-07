Na Pomorzu jest moc. Region się rozwija i staje się kluczową częścią naszego kraju

Czyny, nie słowa

- Jesteście państwo ludźmi, którzy najlepiej dbają o interesy Kaszub i Kociewia - podkreślał Mateusz Morawiecki. - Zależy Wam na rozwoju całego Pomorza. Gospodarność, przedsiębiorczość, a zarazem wierność tradycjom i lokalnej kulturze. Tak widzę Kaszuby i Kociewie. Jestem przekonany, że to piękne i unikalne połączenie cech pozwala wam odważnie patrzeć w przyszłość i budować sukcesy regionu. Te same decydują o sile pomorskich samorządów. Wśród tutejszych samorządów cenie jednak coś jeszcze - otwartość i umiejętność współpracy ze stroną rządową. Wierzę i widzę, że polityka wspierania inwestycji lokalnych działa. Czyny, nie słowa. To pięć edycji rządowego programu Inwestycji Strategicznych, około 100 miliardów na inwestycje samorządowe, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Tak wielkich pieniędzy, jakie popłynęły do samorządów przez ostatnie lata, jeszcze w Polsce nigdy nie było.

- W wielu miejscach Polski, przez wieki, polskość była wyborem oczywistym, tutaj na Pomorzu polskość była wyborem świadomym, często wiążącym się z kosztami i ofiarami, ale jednak mieszkańcy tej ziemi tego wyboru dokonali i opowiedzieli się po stronie polskości - mówił Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, poseł na Sejm RP. - Odrzuciliśmy model rozwojowy, który kończy się na rogatkach wielkich metropolii. Podjęliśmy świadomą decyzję o zrównoważonym rozwoju. Na Pomorzu pokazujemy, że dbamy o własną tożsamość, kulturę i o wartości takie jak wiara czy rodzina. I to nie wyklucza rozwoju. Nowoczesność to nie jest jakiś pakiet, gdzie razem z drogami i przedsiębiorstwami musimy wziąć jakieś eksperymenty. Trzeba pozostać wiernym sobie.

Paneliści poruszyli też tematy jakości życia, usług społecznych oraz wielkich inwestycji infrastrukturalnych. To wszystko to nowe perspektywy, które otwierają się przed naszym regionem. Dyskutowano o wielkich rządowych inwestycjach drogowych, takich jak zrealizowana Trasa Kaszubska, budowana Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta i S6 w pełnym przebiegu do Szczecina czy inwestycjach kolejowych w modernizacje linii 201 i 202. Ale nie zabrakło również rozmów o małych lokalnych, często nawet ważniejszych działaniach, które wyrównują poziom życia na całym Pomorzu, a mieszkańcom zapewniają długo wyczekiwane warunki do rozwoju. Tego wszystkiego uważnie słuchali przedstawiciele władz centralnych. W wielu punktach jednak wnioski były zbliżone - to lokalni samorządowcy najlepiej znają swoje otoczenie, dlatego programy inwestycje muszą być jak najbardziej elastyczne i dostosowywane wprost pod konkretne potrzeby danych miejscowości.