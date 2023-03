Na Pomorzu nie wykorzystano aż 39 tysięcy bonów turystycznych. Czas upływa z końcem marca

Bon turystyczny to świadczenie socjalne, które obowiązuje od 1 sierpnia 2020 roku. Przyznawany jest dla osób, które wcześniej zalogowały się Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Bonem można zapłacić za nocleg w hotelu, gospodarstwie domowym, w hostelach, kempingach czy pensjonatach. Płatność przyjmują podmioty, które wcześniej zgłosiły się do programu prowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną. Bon turystyczny to świadczenie przyznawane jednorazowo na każde dziecko w wysokości 500 zł lub 1000 zł. na dziecko niepełnosprawne.