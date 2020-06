Na Pomorzu prawie dwieście zachorowań na boreliozę. W tym roku kleszcze były aktywne także zimą

Tegoroczne statystyki zachorowań na boreliozę, która jest roznoszona przez kleszcze, są co najmniej zastanawiające. Do tej pory najwięcej przypadków odnotowano bowiem nie w miesiącach wiosennych, a w styczniu i lutym, kiedy służby sanitarne zarejestrowały odpowiednio 79 i 53 zakażenia. W kolejnych miesiącach liczba ta znacznie spadła. Niektórzy eksperci są zdania, że do takiej sytuacji doprowadziła łagodna i ciepła zima. Niska zachorowalność w marcu i kwietniu mogła mieć również związek z restrykcjami epidemicznymi i ograniczeniem spacerów i rekreacji na świeżym powietrzu.