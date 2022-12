Na Pomorzu wystawiono więcej zwolnień lekarskich niż w poprzednim roku. Część "L4" była nieuzasadniona lub wystawiona nieprawidłowo

W całym kraju, od 27 grudnia 2021 r. do 11 grudnia 2022 r., wszystkim ubezpieczonym ogółem lekarze wystawili 23,17 mln zwolnień. Z czego 21,52 mln zwolnień dotyczyło ubezpieczonych w ZUS. Na Pomorzu w tym czasie lekarze wystawili ponad 1,41 mln zwolnień (wszystkim ubezpieczonym). Najwięcej (37,3 tys.) pomiędzy 5 a 11 grudnia, zaś najmniej (blisko 20,8 tys.) w czasie od 13 do 19 czerwca.

Przybyło zwolnień lekarskich na Pomorzu. Część z nich była nieuzasadniona

Jeśli wziąć pod uwagę tylko ubezpieczonych w ZUS mieszkańców Pomorza, to od 27 grudnia 2021 r. do 11 grudnia 2022 r. lekarze wystawili ponad 1,35 mln zwolnień z powodu choroby. W ubiegłym roku było to ponad 1,22 mln zwolnień , a w 2020 r. liczba wystawionych zaświadczeń przekroczyła 1,18 mln. Pamiętajmy, że jedna osoba może dostać kilka zwolnień w ciągu roku.

Kontrole ZUS, cofnięte zasiłki

W trzecim kwartale 2022 r. pomorskie odziały ZUS (gdański i słupski) skontrolowały 1002 osoby pod kątem prawidłowości wykorzystania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. W 90 przypadkach pozbawiono te osoby prawa do zasiłku. Kwota cofniętych w wyniku kontroli zasiłków to 151,5 tys. zł.