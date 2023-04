Na ratunek pustułkom. Dwa młode ptaki utknęły w rynnie, pomogła Straż Miejska. ZDJĘCIA I FILM

Na numer Straży Miejskiej w Gdańsku 986 zadzwonił mężczyzna i powiedział, że z rynny, która znajduje się obok wejścia do Muzeum Gdańska w budynku Ratusza Głównego Miasta, słychać jakieś odgłosy. Podejrzewał, że prawdopodobnie wpadło do niej jakieś zwierzę. Na miejsce pojechali strażnicy z Referatu Ekologicznego.

- Gdy podeszliśmy do budynku, usłyszeliśmy dobiegające z rynny kwilenie ptaka. Jedyną możliwością, żeby do niej zajrzeć, było otwarcie okienka rewizyjnego. Niestety bez odpowiednich narzędzi było to niemożliwe – mówi insp. Monika Krupińska. - O pomoc poprosiliśmy pracownika muzeum i wspólnie z nim otworzyliśmy czyszczak. W środku utknęły dwie młode pustułki. Maluchy były poturbowane i osłabione - dodaje.