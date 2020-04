Na razie archeolodzy nie będą prowadzić prac na Westerplatte. Wykopaliska zostały wstrzymane przez epidemię

Przypomnijmy, we wrześniu, październiku i listopadzie ub. roku odnaleziono szczątki 9 osób oraz ponad kilkaset fragmentów kości ludzkich (prace prowadził zespół archeologów: Adam Dziewanowski, Filip Kuczma, Piotr Kalka, Wojciech Samól). Zdaniem archeologów, a także Mariusza Wójtowicza-Podhorskiego, kierownika Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, wszystko wskazuje, że są to szczątki polskich żołnierzy, którzy zginęli w czasie obrony WST we wrześniu 1939 r.

- Kontekst miejsca, przedmioty znalezione przy szczątkach wskazują, że są to polegli członkowie garnizonu polskiej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte – mówił "Dziennikowi Bałtyckiemu", jesienią ub. roku Mariusz Wójtowicz-Podhorski. - Na jednym ze szkieletów są elementy polskiego, wojskowego oporządzenia używanego w 1939 r., przy drugim znaleźliśmy polski bagnet w pochwie. Moim zdaniem są to żołnierze, którzy zginęli w zbombardowanej Wartowni nr 5, na co mogą wskazywać obrażenia widoczne na kościach, rozczłonkowanie szkieletów. Widać, że żołnierze zostali pochowani w zbiorowej mogile, co zresztą zgadzałoby się z relacjami historycznymi.