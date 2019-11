Na tarasie w Olivia Star kontrola jak na lotnisku

- Bezpieczeństwo gości tarasu, jak i pracowników najwyższego budynku w Polsce Północnej jest dla nas absolutnym priorytetem - mówi Rafał Marcyniuk, członek zarządu Olivia Star Top. - Przygotowując się do otwarcia tarasu na 32. piętrze Olivii Star analizowaliśmy standardy referencyjnych budynków na całym świecie i nie było wśród nich obiektów, w których wejście na najwyższe kondygnacje było pozbawione kontroli bezpieczeństwa.

Takich obostrzeń nie ma jednak w przypadku wjazdu na najwyżej położony taras widokowy w Polsce - wrocławski Sky Tower, ani 30 piętro stołecznego Pałacu Kultury i Nauki.

- Tamte obiekty mają standardy bardzo mocno zaniedbane - zaznacza Krzysztof Król, rzecznik prasowy Olivia Star Top. - W Olivia Star pracuje 9 tysięcy ludzi, tyle co w sąsiednim Torusie. Są to obiekty znaczące, a ddpowiedzialność wymaga tego, by o pewnych sytuacjach myśleć zawczasu. Niejedno wydarzenie z przeszłości, że lepiej zapobiegać niż leczyć.