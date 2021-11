Na te badania skierowanie da ci lekarz rodzinny. Zobacz, co zbadasz na NFZ w ramach POZ

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ), to jak sama nazwa wskazuje, ta część systemu opieki zdrowotnej, do której najczęściej kierujemy swoje kroki. To lekarz POZ, zwany przez wielu lekarzem rodzinnym, jest pierwszym wyborem pacjentów w większości dolegliwości. Może on leczyć we własnym gabinecie bądź wypisać skierowanie do innego specjalisty lub na badania diagnostyczne. Katalog badań, na które może kierować lekarz POZ, jest jednak ograniczony. Co zawiera?