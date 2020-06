Na trójmiejski plażach rozpoczął się sezon kąpielowy. Obowiązują specjalne zasady

- Z ostatnim dniem roku szkolnego ratownicy pojawią się na kąpieliskach: Jelitkowo, Dom Zdrojowy Brzeźno, Stogi, Sobieszewo oraz Orle. Od 1 lipca dołączą do nich Jelitkowo Klipper oraz Świbno. Łącznie w trakcie szczytu sezonu ratownicy będą strzegli bezpieczeństwa na odcinku 1400 metrów linii brzegowej. Wszystkie kąpieliska będą funkcjonować przez 7 dni w tygodniu, w godz. 9.30-17.30

Cztery metry kwadratowe na jednego plażowicza i dwumetrowy dystans od innych – to podstawowe zasady, jakie w związku z trwającą epidemią obowiązują w tym roku na terenie nadmorskich kąpielisk. Plażowicze powinni zabierać ze sobą własny sprzęt turystyczny i przybory toaletowe, a podczas kaszlu i kichania – zasłaniać twarz.

- Ponadto w Brzeźnie funkcjonuje całoroczne, całodobowe Centrum Ratownictwa Wodnego. Dyżurują w nim ratownicy, którzy są gotowi do podjęcia działań również poza okresem otwarcia kąpielisk – mówi dalej Grzegorz Pawelec . - Jako administrator, Gdański Ośrodek Sportu zaleca wszystkim plażowiczom zachowywanie dystansu społecznego oraz noszenie maseczek podczas pobytu nad morzem, zgodnie z powszechnie obowiązującymi wytycznymi . W przypadkach skrajnego naruszania obowiązujących zasad, ratownicy wodni będą współpracować ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne i sanitarne.

Nad bezpieczeństwem plażowiczów czuwać będzie w trakcie tegorocznego sezonu w Gdańsku blisko 70 ratowników. Do swojej dyspozycji będą mieli sprzęt w postaci m.in. szybkich łodzi motorowych, skuterów wodnych z platformą do transportu osoby poszkodowanej, quadów z przyczepami, łodzi wiosłowych, kajaków morskich, desek ratowniczych oraz defibrylatorów i toreb medycznych.

W Sopocie do swojej dyspozycji plażowicze będą mieli w tym roku dziewięć kąpielisk. Pierwsze z nich – kąpielisko miejskie przy wejściu nr 23, obok molo, o długości linii brzegowej 100 metrów i 50 metrów w głąb Zatoki Gdańskiej, ruszyło 15 czerwca. Kolejnych osiem zostanie otwartych w sobotę, 27 czerwca.

Plażą miejską zarządza MOSiR. Za pozostałe kąpieliska odpowiadają dzierżawcy prywatni, którzy w celu zapewnienia bezpieczeństwa kąpiącym, podpisują umowę z sopockim WOPR-em. Dbają też o porządek na swoich odcinkach plaż.

- W Sopocie mamy 900 metrów plaży strzeżonej, na której w godz. 9.30-17.30 pracuje ok. 27 ratowników. Dodatkowo nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwa koordynator oraz dwie dwuosobowe grupy interwencyjne, które działają codziennie w godz. 8.00-20.00 – informuje Anna Dyksińska z Urzędu Miasta w Sopocie. - Grupy te wyposażone są w cztery łodzie motorowe, dwa skutery wodne, dwa quady oraz samochód osobowy. W nocy dyżury w formie wolontariatu pełnią ratownicy grupy interwencyjnej – jest to od dwóch do sześciu osób.