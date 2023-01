Na tropie tajemnicy - trzy obrazy. Ich pochodzenie odkryła Helena Kowalska z Muzeum Narodowego w Gdańsku | ZDJĘCIA

Flora i Amor, alegoria wiosny

Historia zaczęła się 30 września 1961 roku, wtedy to do ówczesnego Muzeum Pomorskiego w Gdańsku, ze składnicy w Sopocie zostały przekazane trzy prace nieznanych malarzy. Jest to obraz „Flora i Amor, alegoria wiosny” namalowany według ryciny Sadelera, w drugiej połowie XVI wieku, z postaciami Flory, bogini urodzajów i życiodajnej siły, oraz Amora, bożka miłości, ukazanych na tle prac wiosennych w ogrodzie i polu.