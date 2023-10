Na ulice Gdańska ponownie wyjedzie autobus SOS z pomocą dla najbardziej potrzebujących

„Autobus SOS - pomoc” działa w Gdańsku od 2017 roku, zawsze w najtrudniejszym okresie: jesienią i zimą. Ta forma stanowi uzupełnienie oferty miasta dla osób będących w kryzysie bezdomności.

- Dla osób w bezdomności jesień i zima to najtrudniejszy czas, słota i mróz bardzo doskwierają – mówi Robert Klimczak, kierownik Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności gdańskiego MOPR. – Dlatego niezmiennie apelujemy do mieszkanek i mieszkańców o społeczną wrażliwość i przekazywanie sygnałów o potrzebujących do nas lub do Straży Miejskiej czy Policji w Gdańsku. Służby współdziałają. Każde zgłoszenie sprawdzamy, a osoba potrzebująca otrzymuje ofertę wsparcia. Cieszymy się, jeśli ją przyjmie i pomoc jest skuteczna.