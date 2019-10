Na Westerplatte odnaleziono trzeci szkielet. Będzie identyfikacja

Przy pochowanym, jak podejrzewamy, żołnierzu polskim z Westerplatte, znaleźliśmy wiele przedwojennego wyposażenia, umundurowania żołnierzy polskich. Były wrzucone do rowu, w sposób wyjątkowo niedbały - mówił wiceminister Jarosław Sellin

W przypadku najnowszego odkrycia jest najmniej wątpliwości, czy kości należały do jednego z obrońców Westerplatte.

- (...) Westerplatte jest znane wśród Polaków, jako pierwsze miejsce, w którym Polacy stawili opór Niemcom. Ta bitwa, która trwała 7 dni, podtrzymywała na duchu innych walczących. Po 80 latach my tych żołnierzy odkrywamy 40-50 cm pod powierzchnią ziemi. Należy się tym bohaterom, polskim żołnierzom, identyfikacja i godny pochówek - dodał polityk.

- To odkrycie budzi refleksję nad tym co działo się tutaj przez ostatnie 30 lat. Także w ostatnich latach wszystkie inicjatywy dotyczące badań archeologicznych były torpedowane. Podważano sens tych badań, podważano projekty dotyczące Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku - mówił dyrektor Muzeum II Wojny Światowej Karol Nawrocki.

Badacze są niemal pewni, że znaleziony w czwartek szkielet należał do jednego z obrońców Westerplatte. Wskazuje na to więcej elementów, niż w poprzednich przypadkach.

Znajduje się na nim pas wojskowy, w środku najprawdopodobniej znajduje się amunicja, przy głowie zalegał pojemnik na polską maskę przeciwgazową. Przy miednicy, gdzie mogła znajdować się kieszeń spodni, znaleźliśmy polskie monety z lat 30. - mówił Filip Kuczma nadzorujący prace archeologiczne.

Ostatnie odkrycia to już piąty etap wykopalisk na półwyspie. Rozpoczęły się one w 2006 roku, z przerwą na lata 2007-2016. Jak mówią historycy z Muzeum II Wojny Światowej, na Westerplatte przebadano ok. 3 proc. terenów.