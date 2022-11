Na wiosnę nowe kierunki z gdańskiego lotniska. Czechy, Włochy, Hiszpania, Czarnogóra. Od kiedy? Do jakich miast będzie można dolecieć?

Lotnisko w Gdańsku - nowe kierunki na wiosnę 2023 r.

Od 26 marca 2023 roku w siatce połączeń z gdańskiego lotniska znajdzie się lot do Neapolu, które położone jest w południowych Włoszech. Centrum miasta jest największe w Europie - 1,7 tys. hektarów. Jest ono wymieniane przez UNESCO na Liście Światowego Dziedzictwa. Loty z Gdańska będą odbywać się w piątki oraz niedziele.

Od 29 marca przyszłego roku do wyboru będzie jeszcze Malaga w Hiszpanii oraz Podgorica w Czarnogórze. Malaga położona nad Morzem Śródziemnym to jedno z najstarszych miast Europy, które zamieszkane jest od VIII wieku p.n.e. To dobry kierunek na odpoczynek, ponieważ znajduje się tam 16 plaż.