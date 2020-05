Na zarzuty odpowiada zarzutami - konserwator skrytykował miasto m.in. za utrzymanie zabytkowego obiektu przy ul. Starowiślnej

Konflikt między urzędami przybiera na sile. Przez ostatnie miesiące na linii Urząd Miasta - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków doszło co najmniej do kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu, sporów dotyczących uzgadniania inwestycji i planów zagospodarowania. Najgłośniej było o wyborze koncepcji podłoża oraz kostki na Długim Targu, parkingach kubaturowych czy wstrzymanym programie „Gdańskich Fasad OdNowa”. Dotychczas miasto komentowało pojedyncze przypadki. W końcu, 9 maja br. zdecydowało się na konferencję prasową, podczas której wprost zarzuciło urzędowi konserwatorskiemu blokowanie procesu inwestycyjnego, w tym remontów ulic Głównego Miasta czy zmienianie wydanych decyzji.

Konserwator nie pozostał dłużny. 10 i 11 maja br. na Facebooku PWKZ pojawiły się wpisy na temat średniowiecznych reliktów odkrytych przy okazji budowy wiaduktu Biskupia Górka oraz wniosku Gdańskich Nieruchomości o rozebranie drewnianego budynku przy ul. Starowiślnej 2B. W pierwszym przypadku zarzucono miastu opieszałość w sprawie decyzji o możliwej modyfikacji projektu zagospodarowania terenu, tak by wyprowadzić odkryte mury ponad poziom gruntu, w drugim, doprowadzenie obiektu będącego elementem założenia dawnego dworu i browaru, do ruiny.

- By ratować ten ostatni w Nowym Porcie drewniany dom, PWKZ nakazał wykonać inwentaryzację całego obiektu, uporządkować jego wnętrze i otoczenie, a także przygotować koncepcję zagospodarowania terenu obejmującą obszar dawnego założenia dworskiego z zespołem zabytkowego browaru, z uwzględnieniem programu funkcjonalno - użytkowego – czytamy we wpisie na Facebooku. - Zabytek powinien także zostać skutecznie zabezpieczony.

Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu konserwator wyda oświadczenie w sprawie zarzutów stawianych mu przez władze Gdańska, co raczej nie doprowadzi do oczekiwanego rozprężenia w relacjach pomiędzy urzędami.

W ostatnich latach staliśmy się wręcz przykładem tego, czego nie robić z zabytkami, dlatego wiele osób zaczęło widzieć w konserwatorze osobę, która stoi na ich straży. Na pewno obecna, patowa sytuacja, nie służy rozwojowi Gdańska.

Pytany o drewniany obiekt przy ul. Starowiślnej urząd miasta, odpowiada, że celem jest utrzymanie zasobu, jednak środków nie starcza na wszystkie zaplanowane zadania. Dlatego Gdańskie Nieruchomości będą szukać zewnętrznych źródeł finansowania rewitalizacji zabytkowego budynku.

- Jako administrator mieszkaniowego zasobu gminy, zarządzamy budynkami, które w 90 proc. są budynkami przedwojennymi - mówi Aleksandra Strug, rzeczniczka prasowa Gdańskich Nieruchomości. - W trakcie planowania remontów bierzemy pod uwagę ich celowość i to, ile jesteśmy w stanie pozyskać dla mieszkalnictwa. Planując modernizację zasobu rozważamy wiele czynników mając na względzie zabezpieczenie potrzeb mieszkańców oraz to czy wysokość nakładów planowanych prac przewyższa wartość odtworzeniową nieruchomości. W takim przypadku to m.in. od decyzji konserwatorskiej zależy, jakie będą dalsze plany dla budynku. Ponieważ obiekt ze Starowiślnej jest zabytkiem, zawnioskowaliśmy o wydanie opinii na temat możliwości jego zabezpieczenia i zeskładowania, do czasu pozyskania możliwości finansowych dla jego odrestaurowania.