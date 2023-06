Na Zatoce Gdańskiej zatonął jacht Tjorven. Dramatyczna akcja ratunkowa! Cztery osoby wpadły do wody. Dwie są w ciężkim stanie

- W piątek ok. godz. 9.30 załoga jachtu Tjorven nadała droga radiową sygnał mayday, odebrała go stacja nabrzeża - poinformował rzecznik Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) Rafał Goeck. Podkreślił, że jedyne co udało się przekazać załodze przed zatonięciem jachtu, że są w rejonie ujścia Wisły i po tym komunikacie łączność z nimi się urwała - relacjonował Goeck.