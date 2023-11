Nad Polskę kolejny raz dotarła zorza. Tak wyglądała na Pomorzu!

Zorza polarna to zjawisko rzadko spotykane, jednak gdy już uda nam się je zaobserwować, to wiemy, że mamy do czynienia z czymś wyjątkowym. Zazwyczaj kojarzymy zorzę polarną z krajami z okolic koła podbiegunowego, ponieważ to tam najczęściej jest widoczna. Z Polski też szczególnie północnej części możemy zaobserwować te niesamowite barwy na niebie.