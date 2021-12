Nadchodzą podwyżki cen biletów łączonych. Zmienią się stawki dotyczące części kolejowej

- Na zmianę cen biletów kolejowych wpływ ma wiele czynników. Jeden z najważniejszych to drastyczny wzrost kosztów energii elektrycznej i paliwa. (...) Wysokie ceny energii i paliwa to wyższe koszty transportu. Tylko w przypadku trójmiejskiej Szybkiej Kolei Miejskiej w ciągu ostatnich 3 lat koszt zakupu energii elektrycznej wzrósł o prawie 70 proc.

Czym jest bilet łączony?

Przypomnijmy, że bilet łączony jest biletem miesięcznym lub ważnym od danego dnia w jednym miesiącu do dnia poprzedzającego dzień, który datą odpowiada dniowi terminu - w przyszłym miesiącu (np. od 13 maja do 12 czerwca). Można go kupić na dany miesiąc, np. na czerwiec lub wybrać datę rozpoczęcia jego obowiązywania, np. od 15 października do 14 listopada.