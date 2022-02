Nadchodzą podwyżki cen biletów za autobusy i tramwaje. Drożej w Trójmieście i okolicach

Nowe stawki dla pasażerów zmienią się nie tylko w Gdańsku i Gdyni, ale również w Wejherowie i w przypadku biletów metropolitalnych. Bilety jednorazowe będą obowiązywać na jeden przejazd lub przez 75 minut , zastępując dotychczasowy podział na bilety jednoprzejazdowe i godzinne. Oznacza to, w przypadku Gdyni, że pasażerowie będą mogli w ten sposób pokonać dłuższą trasę niż do tej pory. Według taryfy normalnej bilety będą kosztowały 4,80 zł (linie zwykłe i nocne) oraz 5 zł (linie zwykłe, nocne i pospieszne). Proponowana od czerwca cena normalnego biletu 24-godzinnego (dobowego) to z kolei 18 zł .

Nowe ceny biletów okresowych w Gdyni i Gdańsku

Zmienią się też ceny biletów okresowych, choć zmiany stawek częściowo rekompensuje to, że będą one obowiązywać we wszystkie dni tygodnia, a nie jak do tej pory jedynie w dni robocze: miesięczne obejmujące linie zwykłe i nocne w granicach Gdyni będą w normalnej taryfie kosztować 94 zł (imienny) lub 110 zł (na okaziciela), a w przypadku biletu obejmującego także linie pospieszne – 106 zł (imienny) i 124 zł (na okaziciela). W Gdańsku cena biletu okresowego wzrośnie z 99 zł do 109 zł. Podobnie jak w Gdyni nie kupimy już biletu jednoprzejazdowego, ani biletów okresowych ważnych przez pięć dni w tygodniu. Pasażerowie będą mogli kupić bilety 75-minutowe (4,80 zł).