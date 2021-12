Nadchodzi duże ocieplenie. Meteorolodzy prognozują nawet 10 stopni na plusie już w tym tygodniu!

Wtorkowa (28.12.2021) noc nie będzie już aż tak mroźna jak poprzednie, ale miejscami termometry nadal będą pokazywać dwucyfrowy mróz. Za dnia natomiast na niebie dominować będą chmury. Jednak wtorek to też czas przesuwania się strefy ciepłego frontu atmosferycznego. Ostrzegamy, że może być ślisko !

W środę deszcz w całym kraju ma padać deszcz. Od czwartku do soboty temperatura zarówno w ciągu dnia jak i w nocy będzie dodatnia. Najcieplej w województwie pomorskim ma być w piątek. Temperatury mogą miejscami dochodzić do nawet 10°C. Jednak nie nastawiajmy się, że dodatnie temperatury umożliwią nam łatwe spacery. Na niebie dominować będą chmury, z których okresami padać będzie deszcz. Znacząco wzrośnie prędkość wiatru, który w porywach nad morzem dochodzić będzie nawet do 80 km/h.

Kolejna zmiana pogody nastąpi w niedzielę, choć ten scenariusz nie jest jednoznaczny i może jeszcze ulec zmianie. Według dzisiejszych prognoz niedziela będzie pogodna, ale już chłodniejsza. Temperatura w nocy znów spadnie poniżej 0°C, a w dzień wynosić będzie tylko od 0°C do 5°C. Na szczęście wiatr powinien być już dużo słabszy, co poprawi nieco odczucie termiczne.