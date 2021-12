Nadchodzi duże ocieplenie. Meteorolodzy prognozują nawet 10 stopni na plusie już w piątek!

Meteorolodzy zwiastują koniec zimy! Całe szczęście tylko na chwilę

W środę, 29.12, w całym kraju ma padać deszcz. Od czwartku do soboty temperatura zarówno w ciągu dnia jak i w nocy będzie dodatnia. Najcieplej w województwie pomorskim ma być w piątek. Temperatury mogą miejscami dochodzić do nawet 10°C, co oznacza bardzo duże, jak na tą porę roku, ocieplenie. Różnica w temperaturach, względem początku tygodnia, może dochodzić nawet do 20 stopni! Jednak nie nastawiajmy się, że dodatnie temperatury umożliwią nam łatwe spacery. Na niebie dominować będą chmury, z których okresami padać będzie deszcz. Znacząco wzrośnie prędkość wiatru, który w porywach nad morzem dochodzić będzie nawet do 80 km/h.