Nadchodzi Niż Zehna! A z nim deszcz ze śniegiem. Kiedy ochłodzenie?

Przed nami kolejne zawirowania pogodowe! W miniony poniedziałek do Wielkiej Brytanii dotarł Niż Zehna, który... nie ominie pozostałej części Europy. Przewiduje się, że gwałtowne ochłodzenie i silne wiatry zawitają do Polski już w najbliższy czwartek.

W miniony poniedziałek do Wielkiej Brytanii zawitał Niż Zehna, który przyniósł ze sobą silny, porywisty wiatr. Z dostępnych informacji wynika, że już dzisiaj - we wtorek, 25 lutego - pojawi się on u wybrzeży Danii i Norwegii. Co więcej, zacznie on wpływać na warunki atmosferyczne w Polsce. Najmocniej - bo aż do 70 km/h - powieje nad morzem, w Karpatach i na szczytach Sudetów. Nad Polską znajduje się obecnie front ciepłego powietrza, dlatego też nasze termometry wskażą dziś nawet od 10 do 12 stopni Celsjusza. Ale nie wszędzie. Na Wybrzeżu i Podlasiu będzie nieco chłodniej - termometry wskażą około 6-8 stopni. ZOBACZ TAKŻE: Pogoda na wiosnę 2020. Wiosna będzie jak lato. Upały i pochód burz z zachodu na wschód [25.02.2020 r.] Co przyniesie nam Niż Zehna? W bieżącym tygodniu możemy spodziewać się dużych zawirowań pogodowych. Będziemy mieli do czynienia z zachmurzeniami, przejaśnieniami i deszczem. Niewykluczone, że miejscami pojawi się deszcz ze śniegiem. Jednakże na terenie Polski nie przewiduje się zbyt obfitych opadów. W niewielkim stopniu mogą wystąpić na zachodzie i południowym wschodzie w najbliższą środę.

W ciągu tygodnia porywy wiatru będą miały charakter umiarkowany. Najsilniejszy wiatr pojawi się na Wybrzeżu i osiągnie prędkość nawet 60-80 km/h. W piątek wartości te ulegną niewielkiemu zwiększeniu - w porywach wiatr osiągnie nawet 70-80 km/h. Istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia sztormu na Bałtyku.

Jednakże prawdziwe zaskoczenie wywołają termometry, na których to temperatury będą ulegać dużym zmianom z dnia na dzień. Po dosyć chłodnym poniedziałku, przyjdzie do nas ciepły wtorek. To właśnie wtedy termometry wskażą od 10-12 stopni Celsjusza! Aura ta nie potrwa długo - już dzień później zaobserwujemy spadek temperatury do 3-6 stopni Celsjusza. Z dostępnych informacji wynika, że najchłodniejszy będzie piątek, bowiem temperatura powietrza oscylować będzie dookoła 1 stopnia Celsjusza.

IMGW przewiduje gwałtowne zmiany pogody Synoptycy z IMGW przewidują, że pogoda w ciągu bieżącego tygodnia będzie zmienna. Do środy utrzyma się typowo wiosenna pogoda, natomiast w czwartek nastąpi wyraźne ochłodzenie. Z komunikatu IMGW wynika, że w całym kraju możliwe będą wtedy opady śniegu i śniegu z deszczem. Temperatura wyniesie na południu od 2 do 5 stopni Celsjusza, a na południu Polski odzuwalnie będzie chłodniej. Wszystko to za sprawą porywistego wiatru. Jak wynika z prognozy synoptyków IMGW - w piątek będziemy mieli do czynienia z silnymi podmuchami wiatru i przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem. Co więcej, tego dnia wystąpić może duże zachmurzenie. Niewykluczone, że w piątek pojawią się również burze. W sobotę pogoda ucichnie i termometry wskażą wyższe temperatury, jednak nadal będzie pochmurno. W niedzielę zawita do nas słońce, ale temperatura będzie stosunkowo niska.