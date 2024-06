Nadciąga fala upałów. IMGW wydało ostrzeżenie dla Pomorza

Fala upałów nadciąga nad Pomorze

Od 27 czerwca o godzinie 11:00 do 28 czerwca o godzinie 20:00 obowiązywać będzie ostrzeżenie wydane przez IMGW dla całego województwa pomorskiego. W czwartek i piątek zdaniem synoptyków będzie bardzo upalnie, a temperatura maksymalna w dzień może sięgać od 29 do 33 stopni Celsjusza. W nocy temperatura minimalna będzie wahać się od 17 do 21 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenie wydane dla województwa pomorskiego zostało wydane już w środę, 26 czerwca. Komunikat przekazał dalej Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku, który jednocześnie przypomina o zasadach bezpieczeństwa podczas upałów: