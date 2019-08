Nadciąga fala upałów! Ostrzeżenie IMGW dla Pomorza. Na co uważać?

Mgiełka wodna to doskonały sposób na ochłodę w upały

To będzie upalna końcówka sierpnia 2019! Synoptycy ostrzegają, że fala wysokich temperatur utrzyma się przynajmniej do czwartku. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczące upałów na Pomorzu.

- Do czwartku upał może się utrzymywać w całym regionie. Temperatury w ciągu dnia będą sięgać 31 stopni, a w nocy 20 stopni. Ostrzeżenie dotyczy również strefy przybrzeżnej - powiedziała Agata Wojtkiewicz, dyżurny synoptyk IMGWw Gdyni. Ponadto instytut informuje, że w środę i czwartek mogą wystąpić gwałtowne burze z porywami wiatru sięgającymi 80 km/h.

Upalny koniec sierpnia. Prognoza pogody 27.08-2.09 dla Pomorza 26/27.08 - 27.08 (poniedziałek/wtorek - wtorek)

W nocy 26/27.08 zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna od 17°C do 20°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni. W dzień we wtorek 27.08 zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 28°C do 31°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni. 27/28.08 - 28.08 (wtorek/środę - środa)

W nocy 27/28.08 zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże. Na krańcach zachodnich przelotny deszcz i możliwe burze. Temperatura minimalna od 17°C do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

W dzień w środę 28.08 zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna od 29°C do 31°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

28/29 - 29.08 (środa/czwartek - czwartek)

Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. Temperatura minimalna od 18°C do 20°C. Temperatura maksymalna od 29°C do 31°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W czasie burz wiatr w porywach do 80 km/h. 29/30 - 30.08 (czwartek/piątek - piątek)

Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu i burze. Temperatura minimalna od 17°C do 19°C. Temperatura maksymalna od 21°C do 24°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych skręcający na północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h. 30/31 - 31.08 (piątek/sobota - sobota)

Zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane. Temperatura minimalna od 14°C do 16°C. Temperatura maksymalna od 24°C do 26°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. 31.08/01.09 - 01.09 (sobota/niedziela - niedziela)

Zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Temperatura minimalna od 17°C do 18°C. Temperatura maksymalna od 24°C do 26°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy skręcający na zachodni. W czasie burz porywisty.

01/02 - 02.09 (niedziela/poniedziałek - poniedziałek)

Zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Lokalnie przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 14°C do 16°C. Temperatura maksymalna od 19°C do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Zobaczcie prognozę pogody dla Polski na najbliższe dni:

Jak sobie radzić z wysokimi upałami? Z kolei lekarze i ratownicy medyczni przestrzegają przed nadmierną ekspozycją na słońce. Dotyczy to zwłaszcza dzieci i seniorów, którzy powinny zostać w domu i unikać wszelkich aktywności fizycznych i wysiłku. Bardzo ważne jest również odpowiednie nawodnienie organizmu. Zresztą niezależnie od wieku każdy powinien zachować szczególną ostrożność. - Wszystkie dolegliwości należy rozpatrywać w każdej grupie wiekowej, gdzie najbardziej narażone są dzieci, osoby starsze i przewlekle schorowane. Wyczerpanie upałem najczęściej rozpoczyna się poprzez odczuwalne bóle głowy lub ogólne zmęczenie. Na tym etapie należy bezwzględnie zejść ze słońca i kontrolując dalsze objawy spożywać dużo płynów w postaci zwykłej wody - mówi Bartosz Krasiński, ratownik SOR Copernicus i dodaje: - Z powodu upalnych dni bezwzględnie należy zwracać uwagę na objawy wyczerpania upałem czy udaru cieplnego. Świadkowie zdarzenia nie mają rozpoznawać jednostek chorobowych, jednak muszą znać na pamięć kilka objawów niepokojących szczególnie w te upalne dni takich jak:

wysoka gorączka,

ogólne przemęczenie utrudniające poruszanie się,

zaburzenia zachowania,

omdlenie czyli nawet krótkotrwała utrata świadomości,

uporczywe wymioty. Symptomów udaru cieplnego pod żadnym pozorem nie należy bagatelizować. Ważne, żeby zareagować już podczas wystąpienia początkowych objawów. Chorego nie należy gwałtownie schładzać bardzo zimną wodą lub lodem. Zacienione, najlepiej, klimatyzowane miejsce, chłodne kompresy oraz podawane w niewielkich ilościach płyny powinny przynieść ulgę. Jeśli poszkodowany stracił przytomność, należy ułożyć go w pozycji bezpiecznej bocznej i wezwać pogotowie. - Co szczególnie istotne, chorego nie należy gwałtownie schładzać bardzo zimną wodą lub lodem. Zacienione, najlepiej, klimatyzowane miejsce, chłodne kompresy oraz podawane w niewielkich ilościach płyny powinny przynieść ulgę. Jeśli poszkodowany stracił przytomność, należy ułożyć go w pozycji bezpiecznej bocznej i wezwać pogotowie. W przypadku braku wyczuwalnego oddechu i tętna, konieczne jest rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, którą kontynuujemy do momentu pojawienia się służb medycznych - informuje dr hab. n. med. Mariusz Siemiński, zastępca ordynatora Klinicznego Oddziału Ratunkowego UCK. Jak będzie pogoda na Pomorzu? Kliknij w obrazek, aby dowiedzieć się więcej!