Nadciągają burze i porywisty wiatr. W Gdańsku zamknięto cmentarze i Park Oliwski

Park Oliwski i cmentarze komunalne zamknięte

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty mówiące o tym, że w województwie pomorskim możemy spodziewać się dość trudnych warunków atmosferycznych. Prognozowane są m.in. ulewne opady deszczu do 55 mm, burze, oraz porywy wiatru do około 90 km/h, a lokalnie nawet do 120 km/h. Miejscami możliwe są też opady gradu oraz występowanie trąb powietrznych.

W związku z tym w Gdańsku zamknięte od godziny 16:00 do odwołania będą Park Oliwski oraz cmentarze komunalne.

- Mieszkańców Gdańska oraz turystów prosimy o dostosowanie się do wprowadzonego obostrzenia oraz unikanie wchodzenia do pozostałych miejskich parków - czytamy w komunikacie magistratu.

