Nadmiar kortyzolu w organizmie. Jakie są objawy, symptomy i następstwa

Co to jest kortyzol?

Kortyzol jest hormonem ściśle zależnym od rytmu dobowego dnia. W idealnym świecie powinno go być więcej rankiem, a mniej wieczorami. To on odpowiedzialny jest za zwiększenie poziomu glukozy we krwi w godzinach porannych, aby dodać nam energii i pobudzić organizm. Jeśli hormon ten jest zbalansowany, powinniśmy rano budzić się bez problemu, a nocą szybko zasypiać i przesypiać osiem godzin.

Kortyzol jest więc bardzo istotnym i pożytecznym hormonem w organizmie, jednak w XXI wieku coraz więcej osób cierpi na jego nadmiar.