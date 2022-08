Nagłe ochłodzenie, puste plaże, czy to już koniec lata? Zobaczcie zdjęcia z wtorku, 30.08.2022 r. Agnieszka Kostuch

Chociaż jeszcze do niedawna na plażach w Gdańsku gościły tłumy, we wtorek, 30.08. były one tylko wspomnieniem. Pogoda nie sprzyjała spacerom. Podobnie jak fakt, że początek roku szkolnego 2022/2023 tuż za rogiem. Zobaczcie zdjęcia z niemal pustej plaży, które zrobiła Karolina Misztal.