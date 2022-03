Nagonka na polską restaurację "Kuchnia Rosyjska". Czy zmiana nazwy na "Kuchnia Wschodu" uratuje restaurację przed zamknięciem? Agnieszka Kamińska

Restauracja Kuchnia Rosyjska w Gdańsku jest ofiarą hejtu i nagonki. "Kultywowanie kuchni rosyjskiej to promocja ludobójstwa" - napisała internautka. Menedżer lokalu słyszał nawoływania, że trzeba go spalić, bo to "ruska knajpa". Od rozpoczęcia wojny na Ukrainie, restauracja nie ma klientów. Tymczasem należy ona do polskiej spółki, pracują w niej Polacy i Ukraińcy. Oprócz nazwy i menu, nie ma nic wspólnego z Rosją.